Госдеп прокомментировал отставку Залужного
Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател прокомментировал отставку с поста главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Патела, решение отправить Залужного в отставку является суверенным выбором украинских властей. Он также добавил, что не будет давать личную оценку такому решению.
«Речь идет о суверенном решении правительства Украины. И я уступлю им возможность говорить об этом», — заявил он во время брифинга для журналистов.
Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный был отправлен в отставку. На его пост был назначен Александр Сырский.
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