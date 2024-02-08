$91.26+0.1098.35+0.26
Войти в почту

Госдеп прокомментировал отставку Залужного

Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател прокомментировал отставку с поста главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Об этом сообщает ТАСС.

Госдеп прокомментировал отставку Залужного
© globallookpress.com

По словам Патела, решение отправить Залужного в отставку является суверенным выбором украинских властей. Он также добавил, что не будет давать личную оценку такому решению.

«Речь идет о суверенном решении правительства Украины. И я уступлю им возможность говорить об этом», — заявил он во время брифинга для журналистов.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный был отправлен в отставку. На его пост был назначен Александр Сырский.

В мире
Александр Сырский
Валерий Залужный
Правительство Украины
Госдеп США
Украина
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости