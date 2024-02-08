Офис президента Украины опубликовал указ об отставке Залужного

Указ об увольнений Валерия Залужного с поста главнокомандующего Вооруженными силами Украины появился на сайте украинского президента Владимира Зеленского . В тексте документа не указаны причины решения.

«Уволить Залужного Валерия Федоровича с поста главнокомандующего ВСУ», — говорится в тексте документа. Причины увольнения не указаны.

Об увольнении Залужного стало известно 8 февраля. Зеленский объявил, что должность главкома ВСУ займет генерал-полковник Александр Сырский. Украинский президент заявил об успехах последнего в наступлении в Харьковской области. Также Зеленский поблагодарил Залужного за сотрудничество и предложил продолжить работу в команде.