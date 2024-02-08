Маск назвал объемы помощи США Украине безумием

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск выступил с критикой в адрес законопроекта о выделение США на помощь Украине большего объема средств, чем на защиту границ Соединенных Штатов от наплыва нелегальных мигрантов. Он назвал это безумием. Его слова приводит ТАСС.

До этого претендент на выдвижение кандидатов в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами обвинил Сенат в попытке выделить Украине средства в ущерб охраны границ США от незаконных мигрантов.

«Продолжать направлять Украине так много денег без какой-либо подотчетности и в условиях, когда завершение конфликта не просматривается, — это безумие», — отреагировал на это Маск.