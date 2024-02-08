Госдеп прокомментировал решение Киева об увольнении Залужного

Американская администрация считает увольнение Валерия Залужного с поста главнокомандующего Вооруженными силами Украины суверенным решением Киева и не собирается публично давать оценки произошедшему. Об этом сообщил на регулярном брифинге для журналистов заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

"Речь идет о суверенном решении правительства Украины. И я уступлю им (должностным лицам в Киеве - прим. ТАСС) возможность говорить об этом", - отметил американский дипломат, когда его попросили прокомментировать увольнение Залужного президентом Украины Владимиром Зеленским.