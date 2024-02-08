Сенат США одобрил проект о помощи Украине

Сенат США в четверг, 8 февраля, поддержал законопроект о выделении финансовой помощи Украине и Израилю, отвергнув при этом финансирование охраны госграницы с Мексикой.

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Инициатива, предполагающая выделение средств объемом 95 миллиардов долларов, набрала необходимые 60 голосов. Таким образом, законопроект выносится на общее голосование для принятия в сенате. Если по его итогам документ одобрят, то он поступит на рассмотрение в палату представителей, передает РИА Новости.

До этого руководство Республиканской партии в палате представителей США выступило против законопроекта сената по помощи Украине и охране американской границы, назвав его провальным.

В заявлении подчеркивается, что предлагаемый законопроект в действительности не только не поможет решить существующую проблему, но и усугубит проблемы, связанные с незаконной миграцией.