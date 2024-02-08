Сенат США одобрил проект о помощи Украине

Сенат США поддержал выделение денег на помощь Украине и Израилю
Сенат США в четверг, 8 февраля, поддержал законопроект о выделении финансовой помощи Украине и Израилю, отвергнув при этом финансирование охраны госграницы с Мексикой.
Инициатива, предполагающая выделение средств объемом 95 миллиардов долларов, набрала необходимые 60 голосов. Таким образом, законопроект выносится на общее голосование для принятия в сенате. Если по его итогам документ одобрят, то он поступит на рассмотрение в палату представителей, передает РИА Новости.
До этого руководство Республиканской партии в палате представителей США выступило против законопроекта сената по помощи Украине и охране американской границы, назвав его провальным.
В заявлении подчеркивается, что предлагаемый законопроект в действительности не только не поможет решить существующую проблему, но и усугубит проблемы, связанные с незаконной миграцией.
В США продолжается бунт. Губернатор Техаса Грег Эбботт пытается отстоять свое право на защиту от нелегальных мигрантов и отказывается следовать указаниям администрации Белого дома. «Вечерняя Москва» выясняла, может ли конфликт привести к гражданской войне, которая никому не выгодна.