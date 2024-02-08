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Европарламент призвал депутатов не сотрудничать с Москвой

Европарламент принял резолюцию, предостерегающую европейских чиновников и политиков от сотрудничества с Кремлем. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Европарламента.

Европарламент предостерег депутатов от сотрудничества с Москвой
© globallookpress.com

Отмечается, что резолюцию поддержали 433 депутата. Еще 56 проголосовали против, 18 депутатов воздержались.

«Члены Европарламента предостерегают избранных должностных лиц и политические партии в Европе, которые сознательно служат интересам Москвы, подрывая единство и демократию ЕС», — сказано в пресс-релизе.

Ранее в Европарламенте отклонили призыв не признавать итоги президентских выборов в России.

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