Европарламент предостерег депутатов от сотрудничества с Москвой

Европарламент призвал депутатов не сотрудничать с Москвой
Европарламент принял резолюцию, предостерегающую европейских чиновников и политиков от сотрудничества с Кремлем. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Европарламента.
Отмечается, что резолюцию поддержали 433 депутата. Еще 56 проголосовали против, 18 депутатов воздержались.
«Члены Европарламента предостерегают избранных должностных лиц и политические партии в Европе, которые сознательно служат интересам Москвы, подрывая единство и демократию ЕС», — сказано в пресс-релизе.
Ранее в Европарламенте отклонили призыв не признавать итоги президентских выборов в России.
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