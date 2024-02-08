Шольца предупредили о реализации худшего сценария в вопросе помощи Киеву

Визит канцлера ФРГ Олафа Шольца в Соединенные Штаты не увенчается успехом, так как он не сможет уговорить конгресс изменить позицию по выделению помощи Украине. Такое развитие событий сделает Берлин основным спонсором Киева, пишет Politico. Газета.Ru

"Это особенно мрачный сценарий для немцев, которые опасаются, что теперь они окажутся на крючке как главный защитник Киева - роль, которую они никогда не хотели, предпочитая быть в тени Вашингтона", - отмечается в публикации. Российская газета