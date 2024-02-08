В ОБСЕ недовольны прошедшими выборами в Азербайджане

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) опубликовала заявление по результатам прошедших в Азербайджане выборов, где выразила обеспокоенность честностью голосования и указала на «признаки вброса бюллетеней». Газета.Ru

"Выборы проходили в условиях ограничений, и, несмотря на то, что они были хорошо организованы, на них отсутствовала политическая альтернатива", - заявил на брифинге специальный координатор миссии Артур Герасимов. ТАСС