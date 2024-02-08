Украина начала переговоры с Данией по гарантиям безопасности. Об этом сообщается на сайте Офиса президента республики. Lenta.ru
"Во исполнение поручения президента Украины и руководителя офиса главы государства украинская сторона начала детальные переговоры с Данией о заключении двусторонних обязательств по безопасности", - говорится в сообщении. Отмечается, что стороны обсудили основные элементы будущего соглашения и утвердили график переговоров. ТАСС
Ранее в Дании сообщили, что пожертвовали $13,26 млн на укрепление киберзащиты Украины. Газета.Ru