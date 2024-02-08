В ЕС ответили на слухи об обсуждении санкций против Карлсона

В Совете ЕС нет никаких дискуссий по санкциям в отношении американского журналиста Такера Карлсона за интервью с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом со ссылкой на официального представителя внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано пишет РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин дал интервью бывшему телеведущему Fox News. Такер Карлсон сообщил, что беседа с Путиным, снятая одним кадром, будет опубликована без купюр 8 февраля в 18:00 по времени Восточного побережья США (02:00 мск 9 февраля). Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что интервью появится на сайте Кремля утром 9 февраля.

По словам Стано, санкции готовятся, обсуждаются и принимаются в Совете ЕС, но сейчас там нет никаких обсуждений по поводу Такера Карлсона.

«В настоящее время нет ни такого предложения, ни дискуссий в соответствующих институтах ЕС относительно человека, которого вы упомянули», —заметил он.