$91.15+0.4798.09+0.65
Войти в почту

В ЕС ответили на слухи об обсуждении санкций против Карлсона

В Совете ЕС нет никаких дискуссий по санкциям в отношении американского журналиста Такера Карлсона за интервью с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом со ссылкой на официального представителя внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано пишет РИА Новости.

В ЕС ответили на слухи об обсуждении санкций против Карлсона
© globallookpress.com

Ранее президент России Владимир Путин дал интервью бывшему телеведущему Fox News. Такер Карлсон сообщил, что беседа с Путиным, снятая одним кадром, будет опубликована без купюр 8 февраля в 18:00 по времени Восточного побережья США (02:00 мск 9 февраля). Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что интервью появится на сайте Кремля утром 9 февраля.

По словам Стано, санкции готовятся, обсуждаются и принимаются в Совете ЕС, но сейчас там нет никаких обсуждений по поводу Такера Карлсона.

Интервью Карлсона с Путиным: когда выйдет, где смотреть

«В настоящее время нет ни такого предложения, ни дискуссий в соответствующих институтах ЕС относительно человека, которого вы упомянули», —заметил он.

В свою очередь советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан, ранее комментируя готовящееся к выходу в свет интервью с президентом РФ Владимиром Путиным, заметил, что аргументы в пользу дальнейшей поддержки Украины превалируют над доводами критиков.

В мире
Петер Стано
Джейк Салливан
Дмитрий Песков
Владимир Путин
Совет Европы
ЕС
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости