Депутат Грузии обвинил президента в иноагентстве

«Когда президент страны абсолютно сознательно, осознанно и неоднократно нарушает Конституцию Грузии, это вражда стране. Когда президент страны ездит за границу или во время встречи с иностранными коллегами в Грузии прямо говорит, что Грузия не заслуживает вступления в Евросоюз и получения статуса кандидата, это вражда», — сообщил Субари.