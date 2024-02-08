Алиев лидирует на внеочередных выборах президента Азербайджана

На внеочередных президентских выборах в Азербайджане лидирует нынешний лидер страны Ильхам Алиев. За него проголосовали 92,05% избирателей. Уже обработано 93,3% бюллетеней. Об этом председатель ЦИК Азербайджана Мазахир Панахов рассказал на пресс-конференции, передает РИА Новости

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Избирателям предоставили более 6,5 тысячи избирательных участков. Также были созданы 49 избирательных участков на территории 37 стран, чтобы граждане Азербайджана могли голосовать из других точек мира. За ходом голосования следили 90 тысяч наблюдателей. Явка на выборы составила практически 5 млн человек.