Алиев лидирует на внеочередных выборах президента Азербайджана
На внеочередных президентских выборах в Азербайджане лидирует нынешний лидер страны Ильхам Алиев. За него проголосовали 92,05% избирателей. Уже обработано 93,3% бюллетеней. Об этом председатель ЦИК Азербайджана Мазахир Панахов рассказал на пресс-конференции, передает РИА Новости
Избирателям предоставили более 6,5 тысячи избирательных участков. Также были созданы 49 избирательных участков на территории 37 стран, чтобы граждане Азербайджана могли голосовать из других точек мира. За ходом голосования следили 90 тысяч наблюдателей. Явка на выборы составила практически 5 млн человек.
Предварительные итоги голосования выглядят так: Захид Орудж набрал 2,19% голосов, Фазиль Мустафа – 2%, Гудрят Гасангулиев – 1,76%, Рази Нуруллаев - 0,8%, Эльшад Мусаев – 0,67%, Фуад Алиев – 0,53%. Изначально выборы президента Азербайджана были запланированы на 2025 год. Проведение внеочередных выборов обусловлено присоединением Нагорного Карабаха к стране в октябре прошлого года. Ильхам Алиев решил провести выборы после восстановления территориальной целостности.