Байден вновь перепутал мертвых лидеров ЕС с живыми

Президент США Джо Байден в очередной раз перепутал глав европейских государств, дважды отождествив бывшего канцлера Германии Гельмута Коля, управлявшего страной в 1982-1998 годах, с экс-канцлером Ангелой Меркель, которая занимала свой пост в 2005-2021 годах. Об этом рассказало Bloomberg.

Оговорки Байден сделал, выступая на мероприятии по сбору средств для его предвыборной кампании в Нью-Йорке.

Байден заявил, что в 2021 году общался с Колем, хотя на самом деле имел в виду Меркель (Коль умер в 2017-м).

Этот эпизод напомнил о недавнем случае, когда Байден спутал президента Франции Эммануэля Макрона с бывшим французским лидером Франсуа Миттераном, который был у власти с 1981-го по 1995 годы. Это также произошло во время предвыборного мероприятия и вызвало насмешки в соцсетях.

Ранее СМИ писали, что неоднократные спотыкания 81-летнего Байдена при посадке в президентский самолет вынудили его команду использовать более короткую лестницу. Благодаря этому Байден избегает подъема по 18-футовому (около 5,49 метра) внешнему трапу.