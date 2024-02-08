«Верните Псаки»: пресс-секретарь Байдена Жан-Пьер разозлила американцев
Зрители американского телеканала Fox разозлились на пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, которая отказалась комментировать историю американского президента Джо Байдена о его недавнем общении с умершим почти 30 лет назад коллегой.
4 февраля в Неваде глава США рассказал сторонникам, как сразу после победы на выборах на саммите G7 общался с Франсуа Миттераном, который руководил Францией с 1981 по 1995 год, в 1996 году он умер.
На брифинге Белого дома, который был размещен на YouTube телеканала, в ответ на вопрос журналиста, как разговорами с мертвецами американский лидер может убедить сомневающихся в его умственных способностях, Жан-Пьер заявила: «Я не последую за вами в эту кроличью нору». Также она отметила, что все могли наблюдать за Байденом в ходе его поездок по Америке, не пояснив, что она подразумевает под этим.
«Этот пресс-секретарь является живым доказательством того, что нанятые по «справедливости» не всегда являются наиболее квалифицированными», — написал пользователь @kslahm.
«Верните Псаки. Тяжело ее слушать, когда она опять врет. Неважно, какой репортер задает вопрос, во всех ответах обвиняются республиканцы или MAGA (сторонник Дональда Трампа — прим. «ВМ»)», — высказался @jfmallon75.
«Она — полная дурость», — подчеркнула @PamelaLawrence-lc4uy.
Сенатор Алексей Пушков отреагировал на отказ Карин Жан-Пьер комментировать историю Джо Байдена о его дискуссии с умершим Франсуа Миттераном.