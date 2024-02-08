4 февраля в Неваде глава США рассказал сторонникам, как сразу после победы на выборах на саммите G7 общался с Франсуа Миттераном , который руководил Францией с 1981 по 1995 год, в 1996 году он умер.

На брифинге Белого дома, который был размещен на YouTube телеканала, в ответ на вопрос журналиста, как разговорами с мертвецами американский лидер может убедить сомневающихся в его умственных способностях, Жан-Пьер заявила: «Я не последую за вами в эту кроличью нору». Также она отметила, что все могли наблюдать за Байденом в ходе его поездок по Америке, не пояснив, что она подразумевает под этим.