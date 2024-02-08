СМИ: Турция заявит Путину о готовности организовать встречу с Зеленским

Руководство Турции в ходе планируемого визита президента России Владимира Путина в очередной раз заявит, что готова организовать его встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.

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Турецкая сторона упоминала, что визит Путина в республику запланирован на конец апреля - начало мая. Собеседник агентства напомнил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает с тезисом, что в мирном процессе не будет проигравших сторон. Поэтому в ходе его встречи с Путиным будет сделан акцент на готовности Анкары организовать его встречу с Зеленским, чтобы обеспечить прекращение огня в зоне конфликта и человеческих потерь.