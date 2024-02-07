Белый дом отреагировал на готовящееся интервью Карлсона с Путиным
Белый дом считает, что аргументы в пользу дальнейшей поддержки Украины превалируют над доводами критиков. Таким образом советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан прокомментировал готовящееся к выходу в свет интервью журналиста Такера Карлсона с президентом РФ Владимиром Путиным, передает «РИА Новости».
По его словам, в Белом доме «слышали голоса в США, Европе и других уголках мира, которые ставят под сомнение или бросают тень на поддержку Украины».
«США последовательно доказывали, почему оказание помощи Украине отвечает фундаментальным интересам не только Вашингтона, но и НАТО в сфере нацбезопасности. Я считаю, что наши документы в этом вопросе продолжают превалировать», — отметил Салливан, комментируя готовящееся интервью Карлсона с Путиным на совместной с генсеком НАТО пресс-конференции.
Ранее американский журналист сообщил, что в ближайшее время возьмет интервью у президента РФ. Данную информацию также подтвердил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков. При этом в США и ЕС эта новость вызвала критику. В частности, сообщалось, что против Карлсона могут ввести санкции за интервью с Путиным.