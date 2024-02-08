Кулеба заявил о неспособности Европы конкурировать с РФ в военной сфере

«Масштаб конфликта и использования Россией артиллерии достигли того уровня, к которому, будем откровенны, европейские склады и оборонная индустрия были не готовы», — отметил он. Это, в свою очередь, приводит к постоянному дефициту снарядов у Вооруженных сил Украины (ВСУ), добавил министр. «Главная цель, конечно, чтобы снарядный дефицит никогда не перешел в снарядный голод», — подчеркнул Кулеба.