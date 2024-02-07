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Молдавия разрешила открыть участок на выборах президента РФ только в посольстве

Власти Молдавии разрешили открыть избирательный участок на время выборов президента России, которые пройдут в марте 2024 года, только в посольстве РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Молдавия разрешила открыть участок на выборах президента РФ только в посольстве
© ТАСС

По данным агентства, соответствующее уведомление от МИД Молдавии российское посольство получило 7 февраля. В нем также говорилось о «неприемлемости открытия избирательных участков в неподконтрольном конституционным властям Приднестровье».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что избирательные участки будут открыты во всех странах, в которых есть российские диппредставительства, в том числе и в «недружественных» стране. Всего предполагается открыть около 300 пунктов для голосования за рубежом.

Власти Молдавии разрешили открыть избирательный участок на время выборов президента России, которые пройдут в марте 2024 года, только в посольстве РФ. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, соответствующее уведомление от МИД Молдавии российское посольство получило 7 февраля. В нем также говорилось о «неприемлемости открытия избирательных участков в неподконтрольном конституционным властям Приднестровье».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что избирательные участки будут открыты во всех странах, в которых есть российские диппредставительства, в том числе и в «недружественных» стране. Всего предполагается открыть около 300 пунктов для голосования за рубежом.

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