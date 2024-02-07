Порошенко дал совет Зеленскому насчет Залужного

Экс-президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко рекомендовал действующему главе государства Владимиру Зеленскому оставить в покое главнокомандующего вооруженными силами страны Валерия Залужного. Политик также предложил действующему президенту при перезагрузке власти «начать с себя» и провести чистку в своей команде.

Начните с себя, а от Валерия Залужного отцепитесь! — заявил он, выступая в Верховной раде.

По словам Порошенко, перестановки необходимы и в кабинете министров, вплоть до замены его на технократическое правительство. Предшественник Зеленского считает, что стоит пригласить лидеров парламентских фракций для обсуждения шагов по укреплению обороноспособности государства.

Ранее сообщалось, что руководство СБУ предупредило сотрудников об угрозе массовых беспорядков на Украине в случае отставки Залужного. Командиры батальонов и бригад СБУ уже получили приказ внимательнее следить за личным составом. В службе опасаются, что в случае беспорядков некоторые сотрудники могут покинуть свои позиции.