Гутерриш заявил, что Совбез ООН зашел в тупик из-за разногласий

По словам Гутерриша, внутри Совбеза ООН произошел раскол на фоне геополитических разногласий. При этом генсек добавил, что данная ситуация является худшим расколом за всю историю организации.

«Совет Безопасности Организации Объединённых Наций — главная площадка для решения вопросов глобального мира — оказался в тупике. Это не первый случай раскола в совете, но этот раз — худший. Нынешняя дисфункция глубже и опаснее», — заявил он.

Помимо этого Гутерриш также отметил, что нынешняя ситуация оказалась даже хуже, чем раскол во время холодной войны. По его словам, в то время существовали механизмы для управления отношениями между крупными странами. Однако в современном мире, как считает генсек ООН, эти механизмы больше не работают.