Порошенко призвал Зеленского начать чистку руководства страны "с себя"

"Я хотел бы поддержать инициативу Зеленского о перезагрузке власти. И здесь речь идет не только о [министре по делам ветеранов Юлии] Лапутиной. <...> Следует очистить все государственные учреждения, прежде всего офис президента", - заявил он, выступая в Раде при обсуждении вопроса об отправке в отставку Лапутиной.