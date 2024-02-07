Санду пригласила Додона обсудить евроинтеграцию Молдавии

Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что получил приглашение от действующей главы государства Майи Санду обсудить европейскую интеграцию Кишинева. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

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«Час назад получил звонок: Майя Санду приглашает вас завтра в 14:00 на консультации на тему европейской интеграции», — написал Додон.

По его словам, президент страны использует политиков и журналистов как массовку на консультации по теме референдума о присоединении Молдавии к Европейскому союзу (ЕС).

«Вы представляете, сколько цинизма со стороны этого временного руководителя Республики Молдова?» — подчеркнул экс-президент Молдавии.

До этого Додон заявил, что глава государства Майя Санду инициирует всенародный референдум о евроинтеграции республики, чтобы повысить собственный рейтинг и переизбраться на новый срок в следующем году.