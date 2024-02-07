Молдавская оппозиция начала антиправительственный митинг в Кишиневе
Сторонники оппозиционного в Молдавии Блока коммунистов и социалистов начали антиправительственный митинг в Кишиневе. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости
Оппозиция требует отставки правительства и премьер-министра Дорина Речана. Протестующие недовольны экономической политикой государства.
6 февраля митинг у здания Конституционного суда в Молдавии провели представители Гагаузской автономии. Они полагают, что из-за антиевропейской политики региона Кишинев лишил его 120 миллионов леев (614 миллионов рублей).
Осенью 2024 года в Молдавии состоится референдум о вступлении в Евросоюз одновременно с президентскими выборами.
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