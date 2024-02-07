ЕП до конца февраля одобрит выделение Украине €50 млрд

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что Европарламент до конца февраля одобрит выделение украинским властям €50 млрд. RT на русском

"Саммит ЕС одобрил программу в €50 млрд, которая сейчас обсуждается бюджетными властями ЕС - Советом ЕС и Европарламентом. И у меня есть компетентная уверенность в том, что Европарламент к концу месяца одобрит ее, чтоб начать сразу реализацию", - сказал он. ТАСС