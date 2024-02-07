Украина обвинила Россию в хакерской атаке на сайт Минобразования

Министерство образования и науки Украины заявило, что сайт ведомства перестал работать из-за кибератаки. Об этом пишет РИА Новости.

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В министерстве считают, что атаку провели российские хакеры. Сейчас над решением возникших проблем работают специалисты, сроки восстановления доступа к сайту не уточняются.

Напомним, что 30 января сбой произошел в работе украинского министерства сельского хозяйства. Сайт ведомства временно был недоступен из-за кибератаки.

В декабре 2023 года сбой произошел в работе крупнейшего оператора мобильной связи Украины «Киевстар». С неполадками также столкнулись клиенты двух крупнейших банков страны, а в ряде регионов перестала работать система оповещения о воздушной тревоге.