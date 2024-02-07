Дуда прокомментировал обещание Трампа закончить конфликт на Украине
Президент Польши Анджей Дуда выразил уверенность, что бывший глава США Дональд Трамп сможет сдержать свое обещание закончить конфликт на Украине в течение суток, если снова выиграет выборы.
Ранее бывший глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что смог бы договориться о прекращении конфликта на Украине за 24 часа, если бы был президентом США. При этом Трамп придерживается мнения, что для быстрого завершения конфликта на Украине необходимо незамедлительно начать мирные переговоры.
Комментируя высказывания Трампа, проводящего предвыборную кампанию и рассчитывающего вернуться в Белый дом, президент Польши поделился личным опытом общения с ним.
«То, что он обещал мне, то было выполнено. Так что, если я получал от президента Трампа какое-либо обещание, если он мне что-то обещал, то это было выполнено», - пояснил Дуда журналистам в Руанде.
Он также отметил, что Трамп держит данное слово и если что-то говорит, то «относится к этому серьезно».