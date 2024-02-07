Украинский законопроект о мобилизации представили без участия Залужного

Украинский депутат Ирина Геращенко заявила, что глава ВСУ Валерий Залужный не присутствовал в Верховной раде на слушании законопроекта о мобилизации. Об этом она написала на своей странице в одной из соцсетей.

Правительственный законопроект представлял министр обороны Рустем Умеров. Залужного в зале не было, хотя офис Владимира Зеленского хотел переложить презентацию проекта именно на него, отметила Геращенко.

СМИ писали, что в конце январе Зеленский сообщил главе ВСУ о грядущем увольнении. Сообщалось, что Зеленский предложил Залужному другую должность, но тот отказался. К 7 февраля официально об отставке ВСУ так и не объявили. Зеленский лишь заявил, что Украине нужна перезагрузка руководства, «и не только военного».