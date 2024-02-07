Продавщицы в Одессе выгнали с территории рынка сотрудников военкомата

"Будут они тут по рынку ходить", - заявляет одна из женщин. В адрес сотрудников военкомата звучат нецензурные оскорбления, их обвиняют в том, что они охотятся за мужчинами в тылу, а не находятся в зоне боевых действий.

Всеобщая мобилизация была объявлена на Украине в феврале 2022 года и с тех пор неоднократно продлевалась. Действия военкомов нередко становились причиной скандалов, а практически поголовная коррупция в военкоматах вынудила президента страны Владимира Зеленского сменить всех областных военкомов и устроить массовую проверку. Несмотря на это, в соцсетях регулярно появляются видео, на которых военкомы пытаются с применением силы вручать повестки на улицах, в общественном транспорте или в спортзалах, а многие мужчины, по данным СМИ, буквально месяцами не выходят из дома.