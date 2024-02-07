Главная соперница Трампа проиграла праймериз в Неваде графе «против всех»

Большинство избирателей на праймериз в штате Невада предпочли графу «против всех», чтобы не голосовать за главную соперницу Дональда Трампа и экс-постпреда США в ООН Никки Хейли. Lenta.ru

Уточняется, что в условиях отсутствия в бюллетене имени экс-президента США и также кандидата на пост главы Соединённых Штатов Дональда Трампа Хейли была единственным крупным соперником в борьбе за голоса республиканцев. Однако члены Республиканской партии предпочли выбрать графу «ни один из этих кандидатов», нежели отдавать свой голос ей. RT на русском