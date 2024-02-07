В Турции прокомментировали слухи об отзыве послов за сутки до землетрясений

Администрация президента Турции опровергла слухи о том, что десять стран отозвали своих послов за сутки до землетрясений в феврале 2023 года на юго-востоке страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям офиса главы государства.

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Ранее в соцсетях распространилась информация, что за 24 часа до землетрясения 10 стран, в том числе США, Великобритания, Германия, Италия и Франция, якобы отозвали своих послов из Турции.

В заявлении центра подчеркивается, что эти утверждения не соответствуют действительности. В посольствах стран рассказали, что их сотрудники находились в Турции в момент землетрясений и во время последовавшей за ними поисково-спасательной операции.

«Пожалуйста, не полагайтесь на необоснованные утверждения, которые пытаются представить в качестве основы для теорий заговора, что о землетрясении было известно задолго до него», — добавили в центре.