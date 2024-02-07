WSJ: Карлсон может опубликовать интервью с Путиным 8 февраля

Американский журналист Такер Карлсон, вероятно, опубликует свое интервью с президентом РФ Владимиром Путиным 8 февраля. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Ранее Карлсон заявил, что скоро возьмет интервью у президента РФ Владимира Путина. Он отметил, что лично оплатил поездку в Москву, а также сообщил, что полную версию интервью с российским президентом без монтажа опубликуют на своем сайте TuckerCarlson.com.