Welt: Швеция в ближайшие дни примет решение по делу о подрыве "Северных потоков"

Прокуратура Швеции в ближайшее время примет решение, касающееся дела о подрыве российских газопроводов "Северный поток", сообщает немецкая газета Welt. Ведущий расследование взрывов прокурор Матс Люнгквист заявил, что вердикт будет вынесен в течение ближайших нескольких дней.
Люнгквист не назвал точной даты, при этом уточнив, что решение будет касаться лишь тех выводов, к которым в ходе расследования пришли правоохранительные органы Швеции.
Ранее официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Россия с сожалением отмечает невозможность доступа к информации о ходе немецкого, датского и шведского расследований диверсии на "Северных потоках". 7 февраля Захарова также заявила, что решение Швеции прекратить расследование по оводу диверсии "Северных потоках" можно объяснить боязнью раскрыть правду.