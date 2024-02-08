Welt: Швеция в ближайшие дни примет решение по делу о подрыве "Северных потоков"

Прокуратура Швеции в ближайшее время примет решение, касающееся дела о подрыве российских газопроводов "Северный поток", сообщает немецкая газета Welt. Ведущий расследование взрывов прокурор Матс Люнгквист заявил, что вердикт будет вынесен в течение ближайших нескольких дней.

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Люнгквист не назвал точной даты, при этом уточнив, что решение будет касаться лишь тех выводов, к которым в ходе расследования пришли правоохранительные органы Швеции.