Обзор иноСМИ: как Зеленский «играет на руку Москве» и российский чай в ВС Латвии

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Такер Карлсон объяснил свое интервью с Путиным

Бывший телеведущий Fox News Такер Карлсон рассказал, что решил взять интервью у президента РФ Владимира Путина, так как американцы даже после двух лет украинского кризиса «понятия не имеют», что на самом деле происходит в регионе. По его словам, граждане США должны знать об этом, так как они «оплачивают это».

Важность интервью с российским президентом Карлсон объяснил тем, что конфликт, а также последовавшие за ним санкции, полностью изменили глобальные военные и торговые альянсы. По его мнению, экономический порядок, который установился после Второй мировой войны и гарантировал Западу процветание, «очень быстро разваливается». Карлсон подчеркнул, что американские СМИ взяли множество интервью у Владимира Зеленского, но все эти разговоры были «подобострастные» и «заискивающие», а цель их заключалась в том, чтобы придать больший вес просьбам Зеленского о финансовой поддержке. Карлсон отметил, что интервью с Путиным, снятое одним кадром, будет опубликовано без купюр.

«Отставка Залужного сыграет на руку Москве»

Канадский профессор международных отношений Джеймс Хорнкасл заявил в своей статье для Globe and Mail, что 2024 год станет решающим для украинского кризиса. По его мнению, главная проблема Украины заключается в том, что ее внутренняя политика может ограничить способность страны «выдержать шторм». Сообщения, что Владимир Зеленский планирует «перезагрузить» руководство страны и уволить главу ВСУ Валерия Залужного, «не сулят ничего хорошего и играют на руку Москве», считает автор.

Хорнкасл подчеркнул, что Россия обладает решающим преимуществом и в материальных, и в человеческих ресурсах. Как отметил эксперт, Залужный пользуется популярностью как среди украинских солдат, так и в народе. Если Зеленский отстранит его от должности, это «нанесет ущерб моральному духу украинцев в критический момент». По мнению Хорнкасла, если Зеленский уволит Залужного, это еще больше ограничит способность Украины получать помощь извне. Такой шаг будет воспринят внешним миром, как свидетельство того, что украинская армия работает «не очень хорошо», подчеркнул автор.

Как дипломатия помогла российской экономике

Российская экономика находится в отличном состоянии, несмотря на санкции, пишет Ouest-France. Россия завершила 2023 год с ростом ВВП в три процента - скачок, превзошедший все прогнозы и результаты экономик еврозоны, к примеру, Германии, которая «погрузилась в минус» из-за энергетического кризиса.

Экс-посол Франции в России Жан де Глиниасти связал успехи российской экономики с работой дипломатии. По его словам, именно благодаря дипломатии Москве удалось найти альтернативные рынки для продажи сырья. Он подчеркнул, что власти РФ «провели целую дипломатическую подготовку, чтобы обеспечить себе тыл». Российская нефть потекла в Китай и Индию, а половина мира не соблюдает западные санкции, подчеркнул дипломат.

В США отчитаются о найденных у Байдена секретных документах

Министерство юстиции США в ближайшие дни опубликует отчет о секретных документах, найденных в частном доме и бывшем офисе президента Джо Байдена, пишет The Washington Post. Никаких уголовных обвинений ему не предъявят.

В докладе специального прокурора критикуется то, как Байден и его помощники обращались с конфиденциальными материалами после его вице-президентства. Однако в отчете подчеркивается, что эти действия не приравниваются к преступлениям. Долгожданное решение прокурора, вероятно, подхлестнет предвыборную борьбу, поскольку республиканцы хотели изобразить Байдена преступником в тот момент, когда Дональд Трамп предстанет перед судом по собственному делу о секретных документах, отмечает WP.

В армии Латвии обнаружили российский чай

В Национальные вооруженные силы Латвии (НВС) поставляли чай из России и соль из Белорусии. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на Латвийское телевидение.