Главы МИД Южной Кореи и Швейцарии обсудили ситуацию на Украине

Министры иностранных дел Республики Корея и Швейцарии Чо Тхэ Ёль и Иньяцио Кассис обсудили двусторонние отношения, ситуацию в "важных регионах" мира, в том числе на Украине и на Корейском полуострове. Об этом сообщило южнокорейское внешнеполитическое ведомство.

Стороны отметили, что и Швейцария, и Республика Корея в 2024 году входят в Совет Безопасности ООН на правах непостоянных членов. Они договорились сотрудничать ради глобального мира и безопасности. Швейцария также возглавляет в ООН комитет по санкциям против КНДР. Чо Тхэ Ёль выразил надежду на сотрудничество по правам человека в КНДР, Иньяцио Кассис обещал содействие в обеспечении мира и попытках добиться денуклеаризации КНДР.