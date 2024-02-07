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Рамасвами возмутил галстук Байдена в цветах флага Украины

Президент США Джо Байден вышел к журналистам в полосатом желто-синем галстуке. Это вынудило покинувшего президентскую гонку американца Вивека Рамасвами написать в социальной сети Х (бывшая Twitter, запрещенная в России), что, выступая в Белом доме, Байден предстал перед корреспондентами в своем "украинском галстуке" и с "украинским значком", намекая тем самым на поддержку Киева, который, по его словам, "находится в отчаянном положении" без денег из США.

В частности, политика возмутило то, что "Байден носит флаг другой страны, чьи счета мы оплачиваем, но мы ни разу не видели, чтобы Зеленский носил флаг страны, которая платит ему зарплату".

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По мнению Рамасваи, "это говорит о больной психологии этих отношений".

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