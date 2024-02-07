Рамасвами возмутил галстук Байдена в цветах флага Украины
Президент США Джо Байден вышел к журналистам в полосатом желто-синем галстуке. Это вынудило покинувшего президентскую гонку американца Вивека Рамасвами написать в социальной сети Х (бывшая Twitter, запрещенная в России), что, выступая в Белом доме, Байден предстал перед корреспондентами в своем "украинском галстуке" и с "украинским значком", намекая тем самым на поддержку Киева, который, по его словам, "находится в отчаянном положении" без денег из США.
В частности, политика возмутило то, что "Байден носит флаг другой страны, чьи счета мы оплачиваем, но мы ни разу не видели, чтобы Зеленский носил флаг страны, которая платит ему зарплату".
По мнению Рамасваи, "это говорит о больной психологии этих отношений".