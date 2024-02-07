NYT: интервью Путина Такеру Карлсону обострит политические разногласия в США

Названы последствия интервью Путина Такеру Карлсону для США
Интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту, бывшему ведущему Fox News Такеру Карлсону может вызвать политические разногласия внутри США по поводу дальнейшей стратегии государства в отношении Украины. Об этом сообщает газета New York Times.
«Интервью может разжечь политические разногласия по поводу Украины внутри Соединенных Штатов, особенно если господин Путин даст понять, что он готов к прекращению войны путем переговоров», — говорится в сообщении издания.
Отмечается, что Карлсон, как и экс-президент США Дональд Трамп, скептически относится к дальнейшей американской поддержке Украины. Кроме того, как пишет газета, он поддерживает усилия Путина позиционировать себя как «глобального знаменосца» традиционных ценностей.
До этого Карлсон утверждал, что решил взять интервью у Путина, так как жители США ничего не знают о ситуации в РФ и на Украине.