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В ЕС назвали ничем 50 миллиардов евро для Украины

Одобренная финансовая помощь для Украины от Европейского союза в размере 50 миллиардов евро является «ничем» для Украины без параллельной помощи со стороны США. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на мнение европейских чиновников.

В ЕС назвали «ничем» 50 миллиардов евро для Украины
© РИА Новости

«Все понимают, что 50 миллиардов евро недостаточно. Европа понимает, что ей необходимо активизировать свои усилия», — рассказал Йохан Ван Овертвельдт, глава бюджетного комитета Европейского парламента.

Авторы материала подчеркивают, что данная помощь Украине не будет выплачена одномоментно, она рассчитана до 2027 года. С учетом роста военных потребностей Киева, резюмируют журналисты, европейские средства не решают в полной мере названный вопрос.

Ранее Евросоюз раскрыл сроки первых выплат Украине из фонда в 50 миллиардов евро. Как заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, первые финансовые средства Киев получит в марте.

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