Новые взрывы раздались в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о новых взрывах в украинской столице. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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"Взрывы в городе. Работает ПВО", - поделился Кличко.

Он призвал жителей столицы оставаться в укрытиях.

До этого украинские СМИ сообщали, что в Киеве и Киевской области Украины утром 7 февраля произошла серия взрывов. Издание "Украинская правда" сообщало о взрыве в Харькове.

Утром 7 февраля на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сигнал также прозвучал в частях Донецкой народной республики, Запорожской и Херсонской областей, подконтрольных украинским властям.