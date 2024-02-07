Кличко заявил о проблемах с водоснабжением в Киеве

Проблемы с водоснабжением, а также перебои с электричеством наблюдаются в Киеве.

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"В столице повреждены две высоковольтные линии. Часть потребителей на левом берегу без электроэнергии", - написал в Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко.

В свою очередь в украинской компании "ДТЭК" уточнили, что без электричества осталась часть жителей в Днепровском районе города.

Как отмечает агентство РБК-Украина, в Киеве на левом берегу прекращено водоснабжение.