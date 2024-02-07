Кличко заявил о проблемах с водоснабжением в Киеве

Проблемы с водоснабжением, а также перебои с электричеством наблюдаются в Киеве.
"В столице повреждены две высоковольтные линии. Часть потребителей на левом берегу без электроэнергии", - написал в Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко.
В свою очередь в украинской компании "ДТЭК" уточнили, что без электричества осталась часть жителей в Днепровском районе города.
Как отмечает агентство РБК-Украина, в Киеве на левом берегу прекращено водоснабжение.
Ранее в городе прогремели несколько взрывов. Была объявлена воздушная тревога.