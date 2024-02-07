На Украине пожаловались на слабые санкции ЕС против России

Глава отдела санкций Национального агентства по противодействию коррупции Украины Агия Загребельская заявила, что санкции ЕС против России являются «слабыми».

По её словам, она не верит в то, что Евросоюз способен их ужесточить в дальнейшем.

«Слаб ли этот (13-й) пакет?.. Мы можем сказать, что все предыдущие меры были слабыми», — цитирует её EUobserver.

Ранее в Politico заявили, что ЕС опасается серьёзного ответа России в случае конфискации её активов.