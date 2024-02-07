Япония обратилась к России из-за застрявших во льдах косаток
Япония находится на связи с Россией из-за краснокнижных косаток, застрявших во льдах в тихоокеанских водах. Об этом сообщил генсек японского правительства Есимаса Хаяси.
«По этому вопросу мы находимся на связи с Россией», — заявил Есимаса Хаяси.
Его слова передает РИА Новости. Он также подчеркнул, что Токио продолжает следить за ситуацией.
Ранее сообщалось о косатках, попавших в ледяную ловушку при попытке найти пропитание, передает телеканал 360. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что у Японии достаточно ресурсов, чтобы освободить китов из плена, передает Общественное телевидение России. Позже японский чиновник из Раусу предположил, что косатки уже могли спастись, сообщает MK.RU.