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Япония обратилась к России из-за застрявших во льдах косаток

Япония находится на связи с Россией из-за краснокнижных косаток, застрявших во льдах в тихоокеанских водах. Об этом сообщил генсек японского правительства Есимаса Хаяси.

Япония обратилась к России из-за застрявших во льдах косаток
© ТАСС

«По этому вопросу мы находимся на связи с Россией», — заявил Есимаса Хаяси.

Его слова передает РИА Новости. Он также подчеркнул, что Токио продолжает следить за ситуацией.

Ранее сообщалось о косатках, попавших в ледяную ловушку при попытке найти пропитание, передает телеканал 360. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что у Японии достаточно ресурсов, чтобы освободить китов из плена, передает Общественное телевидение России. Позже японский чиновник из Раусу предположил, что косатки уже могли спастись, сообщает MK.RU.

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