Япония обратилась к России из-за застрявших во льдах косаток

Япония находится на связи с Россией из-за краснокнижных косаток, застрявших во льдах в тихоокеанских водах. Об этом сообщил генсек японского правительства Есимаса Хаяси.

«По этому вопросу мы находимся на связи с Россией», — заявил Есимаса Хаяси.

Его слова передает РИА Новости. Он также подчеркнул, что Токио продолжает следить за ситуацией.