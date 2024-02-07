Серьезное поражение для Милея: Конгресс отказался рассматривать пакет реформ

Нижняя палата Национального конгресса Аргентины вместо одобрения отправила сводный закон Хавьера Милея снова на рассмотрение парламентских комиссий. Это произошло вопреки тому, что в прошлую пятницу депутаты одобрили в целом законопроект "шоковых реформ", из которого правительство под давлением общественности, губернаторов и политических партий исключило множество положений. Камнем преткновения в ходе последнего заседания стал вопрос о приватизации государственных активов. В результате даже те политические силы, которые изначально поддерживали инициативы либертарианца, отказались продолжать рассмотрение закона.

Этот шаг со стороны части своих союзников правительство Милея уже окрестило "предательством" и пообещало, что отступники "дорого за него заплатят". Глава государства, находящийся в настоящий момент с официальным визитом в Израиле, где он объявил о переносе аргентинского посольства в Иерусалим и признании Буэнос-Айресом движения ХАМАС террористической организацией, обвинил в случившемся губернаторов.

"В этот вторник губернаторы приняли решение разрушить сводный законопроект, через несколько часов после того, как сообщили о его поддержке. Они повернулись спиной к аргентинцам, чтобы защитить свои интересы и воспрепятствовать правительству использовать необходимые инструменты для решения структурных проблем в Аргентине", - говорится в официальном коммюнике администрации президента.

При этом представители президентской партии "Свобода наступает", самостоятельно приняли решение о завершении заседания парламента, поскольку к вечеру вторника стало ясно, что им не хватает голосов для одобрения наиболее важных статей законопроекта. В частности, ряд депутатов отказались поддержать положения, затрагивающие приватизацию государственных компаний и ужесточение штрафов для населения с целью ограничения протестной активности. Таким образом закон, содержавший изначально 646 статей, будет должен снова в своем первоначальном виде пройти весь круг обсуждений и утверждений в основных парламентских комиссиях.