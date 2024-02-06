На Украине завершили расследование по делу Порошенко

Предварительное расследование по делу экс-президента Петра Порошенко, которого подозревают в госизмене и содействии терроризму, завершили на Украине. Об этом сообщает РБК со ссылкой на местное СМИ.

Речь идет об «угольном деле». В связи с завершением расследования защите Порошенко открыли доступ к его материалам.

«После ознакомления Государственное бюро расследований должно направить обвинительный акт в отношении Петра Порошенко в суд. После этого у него меняется статус, он становится обвиняемым», — указали в украинском СМИ.

Также там отметили, что часть активов и имущества бывшего президента продолжает находиться под арестом.