На Украине завершили расследование по делу Порошенко
Предварительное расследование по делу экс-президента Петра Порошенко, которого подозревают в госизмене и содействии терроризму, завершили на Украине. Об этом сообщает РБК со ссылкой на местное СМИ.
Речь идет об «угольном деле». В связи с завершением расследования защите Порошенко открыли доступ к его материалам.
«После ознакомления Государственное бюро расследований должно направить обвинительный акт в отношении Петра Порошенко в суд. После этого у него меняется статус, он становится обвиняемым», — указали в украинском СМИ.
Также там отметили, что часть активов и имущества бывшего президента продолжает находиться под арестом.
Напомним, что в 2021 году против Порошенко выдвинули обвинения в подрывной деятельности против Украины в период с 2014 по 2015 год. В частности, говорилось, что он вместе с сообщниками организовывал закупку угля на шахтах в ДНР и ЛНР, находящихся тогда под контролем пророссийских сил.