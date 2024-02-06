Байден признался, зачем надел свой украинский галстук

Президент Соединенных Штатов Джо Байден на выступление в поддержку законопроекта о допфинансировании чрезвычайных нужд надел желто-синий галстук и значок с флагом Украины, пишет Telegram-канал «РИА Новости:США».

По данным агентства, законопроект, имеющий сомнительные перспективы в Конгрессе, предполагает выделение $60 млрд новой помощи Киеву.

«Я надел свой украинский галстук и свой украинский значок, потому что они [ВСУ] сейчас в тяжелом положении», — отметил американский лидер.

Байден подчеркнул, что конгрессмены должны «немедленно» представить ему на стол для подписи законопроект по помощи Украине и охране границы. Он добавил, что «часы тикают», а оружия у Киева становится все меньше.

Ранее конгрессмен Марджори Тейлор Грин прокомментировала внешний вид Владимира Зеленского на Генассамблее ООН. Она пояснила, что ему следовало бы надеть галстук и костюм.