Байден признался, зачем надел свой украинский галстук
Президент Соединенных Штатов Джо Байден на выступление в поддержку законопроекта о допфинансировании чрезвычайных нужд надел желто-синий галстук и значок с флагом Украины, пишет Telegram-канал «РИА Новости:США».
По данным агентства, законопроект, имеющий сомнительные перспективы в Конгрессе, предполагает выделение $60 млрд новой помощи Киеву.
«Я надел свой украинский галстук и свой украинский значок, потому что они [ВСУ] сейчас в тяжелом положении», — отметил американский лидер.
Байден подчеркнул, что конгрессмены должны «немедленно» представить ему на стол для подписи законопроект по помощи Украине и охране границы. Он добавил, что «часы тикают», а оружия у Киева становится все меньше.
Ранее конгрессмен Марджори Тейлор Грин прокомментировала внешний вид Владимира Зеленского на Генассамблее ООН. Она пояснила, что ему следовало бы надеть галстук и костюм.
По ее мнению, Зеленский — не губернатор 51-го штата, но «Джо Байден у него в кармане. В кармане его спортивных штанов».