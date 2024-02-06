Байден назвал ответственного за препятствование выделению помощи Украине

Байден назвал Трампа ответственным за препятствование выделению помощи Украине
Президент США Джо Байден назвал бывшего американского лидера Дональда Трампа ответственным за то, что законопроекты о выделении помощи Украине и обеспечении безопасности границы не принимаются конгрессом.
«Бывший президент отчаянно пытается остановить этот законопроект. Потому что он не заинтересован в решении пограничной проблемы», — сказал он.
Также Байден сообщил, что Украина оказалась в отчаянном положении на фронте в связи с натиском войск России в зоне спецоперации.