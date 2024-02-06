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Байден назвал Трампа ответственным за препятствование выделению помощи Украине

Президент США Джо Байден назвал бывшего американского лидера Дональда Трампа ответственным за то, что законопроекты о выделении помощи Украине и обеспечении безопасности границы не принимаются конгрессом.

Байден назвал ответственного за препятствование выделению помощи Украине
© RT на русском

«Бывший президент отчаянно пытается остановить этот законопроект. Потому что он не заинтересован в решении пограничной проблемы», — сказал он.

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Также Байден сообщил, что Украина оказалась в отчаянном положении на фронте в связи с натиском войск России в зоне спецоперации.

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