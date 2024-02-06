Фермеры освистали министра финансов ФРГ в Любеке

Протестующие фермеры освистали министра финансов ФРГ Линднера во время его посещения Любека для телевизионного диалога с горожанами. Об этом сообщает телерадиоканал NDR.

«Когда Линднер подъезжал к студии, где он впоследствии ответил на вопросы избранных горожан, его освистала толпа фермеров. Вслед уходящему политику протестующие проскандировали известную в ФРГ кричалку „Мы сыты по горло“», — сказано в тексте.

Также фермеры принесли плакаты, на одном из которых, как утверждается, были слова Линдера о том, что «лучше вовсе не править, чем править неправильно».

Отмечается, что один из горожан заявил, что Германия неспособна конкурировать на рынке ЕС из-за текущих предписаний в агропромышленности. Линднер ответил, что не согласен с этим и считает необходимым лишь «гармонизировать» предписания ЕС, сказано в сообщении.

Линднер прибыл в Любек во вторник днем из-за многочисленного протеста фермеров на тракторах, уточняется в тексте. Также там сказано, что его машину сопровождала полиция.