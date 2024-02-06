Байден опасается, что законопроект о помощи ВСУ может ждать провал

Законопроект о выделении денег на поставки оружия Украине и о безопасности границ США, вероятно, не доберётся даже до голосования в сенате, считает американский президент Джо Байден.

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Как отметил президент во время выступления перед журналистами, результатом разработки законопроекта, который создавался в процессе переговоров, должно было стать двухпартийное согласие, которое привело бы к реформам в миграционной сфере США.

«Самые жёсткие реформы по обеспечению безопасности границы, скорее всего, даже не дойдут сената», — сказал президент, выступление которого транслировал канал The Washington Post.