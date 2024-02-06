В ЕС заявили о подготовке украинских полицейских для «наведения порядка»

ЕС ведет активную работу по подготовке украинских полицейских сил для «наведения порядка». Об этом заявил глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель, передает ТАСС.

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Он уточнил, что речь идет о территориях, которые Украина намерена захватить.

Боррель пояснил, что наблюдали за учениями миссии на Украине для подготовки полиции. Он не исключил, что однажды украинские силы «возьмут контроль над оккупированными территориями, чтобы стабилизировать их». По словам главы дипломатии ЕС, европейцы уже подготовили 150 местных инструкторов, перед которыми стоит задача «тренировать тысячи полицейских».