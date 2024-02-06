В ЕС отказались от использования активов России для восстановления Украины

Страны Европейского союза (ЕС) отказываются от предложения Бельгии по использованию замороженных активов России в качестве залога для привлечения финансовых средств на восстановление Украины. Об этом со ссылкой на европейские дипломатические источники сообщает Reuters.

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«Использование активов в качестве залога таит в себе те же юридические, экономические и финансовые риски, что и конфискация. Большинство юридических подразделений стран Группы семи учитывают это», — заявил собеседник агентства.

Как указали в разговоре с Reuters другие дипломаты из стран ЕС, использование замороженных средств «означает владение активом, следовательно, в данном случае — конфискацию».