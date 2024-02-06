Трампу отказали в президентском иммунитете
Апелляционный суд Вашингтона отказал бывшему президенту США Дональду Трампу в предоставлении юридического иммунитета во время разбирательств о вмешательстве в выборы 2020 года. Об этом сообщает РИА «Новости».
Таким образом, апелляционный суд поддержал предыдущее решение нижестоящего суда.
«Решение окружного суда, оспариваемого в рамках настоящего дела, утверждается», — сказано в судебном решении.
Напомним, что в США проходит судебное разбирательство, на котором рассматривается обвинение во вмешательстве в президентские выборы и организации штурма Капитолия Дональдом Трампом. Ранее сторона защиты заявила, что обвиняемый должен иметь президентскую неприкосновенность, так как в момент штурма исполнял обязанности главы государства. Однако сторона обвинения утверждает, что действия Трампа вышли за рамки президентских полномочий, поэтому закон о неприкосновенности не должен применяться.